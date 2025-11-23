UGTT : les enseignants du secondaire boycotteront les évaluations dès le 2ᵉ trimestre

La Fédération générale de l’enseignement secondaire, réunie le 16 novembre 2025 au siège de l’UGTT, a tiré la sonnette d’alarme quant à la dégradation profonde du secteur éducatif et annoncé une série d’actions protestataires.

Dans son communiqué du 23 novembre, elle dénonce l’effritement du pouvoir d’achat des enseignants, la remise en cause des droits syndicaux et le non-respect des engagements pris par les autorités. La Fédération fustige également une gestion jugée unilatérale et centralisée du dossier éducatif, marquée par un manque aigu d’enseignants, des infrastructures scolaires délabrées et une réforme qualifiée de purement « déclarative ». Face à cette situation, elle exige l’ouverture immédiate de négociations sérieuses autour des revendications déjà actées dans les accords de 2011, 2019 et 2023, ainsi que la revalorisation salariale et l’application des promotions avec effet rétroactif.

En signe de pression, elle annonce un grand rassemblement national durant les vacances du premier trimestre et la décision de boycotter toutes les évaluations notées dès le deuxième trimestre.