Arsenal – Tottenham : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match ?

L’Arsenal FC reçoit Tottenham Hotspur ce dimanche 23 novembre 2025, dans le cadre de la 12ᵉ journée de Premier League. La rencontre se jouera à l’Emirates Stadium, théâtre du célèbre derby nord-londonien, l’un des affrontements les plus attendus du calendrier anglais.

🕒 Heure du coup d’envoi

Le match Arsenal – Tottenham débutera à 17h30. Supporters des Gunners ou des Spurs, pensez à vous connecter quelques minutes avant le coup d’envoi pour ne rien manquer des compositions, de l’échauffement et des dernières analyses avant le début de la rencontre.

📺 Diffusion TV

La rencontre sera retransmise en direct sur Canal+, permettant aux abonnés de suivre l’intégralité du match ainsi que les commentaires et analyses d’avant et d’après-match.

🔍 Un derby à suivre de près

Ce derby nord-londonien promet toujours une ambiance électrique et des moments de football intenses. Arsenal cherchera à imposer son style offensif à domicile, tandis que Tottenham tentera de surprendre son rival et de ramener un résultat positif. Une confrontation à ne pas manquer pour tous les amateurs de Premier League et de grands classiques du football anglais.