Tunisie : une marche historique unifie les voix contre l’injustice et la marginalisation

La marche organisée ce samedi a marqué un tournant important, selon les initiateurs de l’événement, qui ont salué une mobilisation « ayant uni de larges franges contre l’injustice et la marginalisation ».

Dans leur communiqué final, ils soulignent que des milliers de Tunisiennes et de Tunisiens ont redonné au street son souffle, malgré le climat de peur entretenu par les autorités à travers des lois répressives, des restrictions visant l’action civile et politique, ainsi que des politiques aggravant la précarité sociale et économique. La marche du 22 novembre a ainsi rassemblé des voix diverses, toutes refusant la répression et convaincues qu’un État ne peut se construire ni sur le musellement de la presse et de l’opposition, ni sur la personnalisation du pouvoir ou l’improvisation politique.

Le comité organisateur insiste que ce mouvement n’est qu’une première étape d’un long processus de lutte, affirmant son soutien à la prochaine mobilisation prévue pour le 29 novembre 2025. « Ce n’est que le début d’une colère qui s’intensifiera tant que l’injustice persistera », conclut-il.