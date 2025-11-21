Tataouine : retrouvé après 20 ans, il décède seulement une heure après son retour chez sa famille

Une profonde émotion a secoué la région de Tataouine après le décès d’un homme âgé, survenu à peine une heure après son retour auprès de sa famille, qu’il n’avait pas revue depuis vingt ans.

L’homme, dont l’identité était restée inconnue durant un mois alors qu’il séjournait au service des urgences de l’hôpital régional de Gabès, a finalement été retrouvé grâce à la diffusion de sa photo sur Facebook. Une chaîne de solidarité s’est immédiatement mise en place : les autorités ont organisé son transfert vers Tataouine, avec l’appui de la déléguée aux personnes âgées et de l’association régionale de prise en charge des seniors, qui a mobilisé une équipe d’accompagnement.

Mais ce moment tant attendu s’est tragiquement transformé en drame, l’homme rendant l’âme peu après avoir franchi le seuil de la maison de sa sœur. Une histoire bouleversante qui rappelle à la fois la fragilité de la vie et la force des liens familiaux.