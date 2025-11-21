Roumanie : un officier tunisien décroche la première place aux cours internationaux supérieurs de la gendarmerie

La 23ᵉ session des cours internationaux supérieurs (CSI) s’est clôturée aujourd’hui à l’École d’application des officiers de la gendarmerie roumaine à Bucarest, en présence de l’ambassadeur de Tunisie en Roumanie, Sami Naqqa.

Treize officiers issus de onze pays ont pris part à cette formation, organisée du 29 septembre au 20 novembre 2025. La Tunisie y était représentée par deux officiers de la Garde nationale, le capitaine Mohamed Marouane Troudi et la capitaine Nada Gharbi. Le capitaine Troudi s’est particulièrement distingué en décrochant la première place avec une moyenne remarquable de 9,37/10, témoignant de l’excellence et du professionnalisme des cadres tunisiens dans les programmes internationaux.

Ce stage annuel vise à renforcer les compétences de leadership des participants et à les préparer à intégrer des missions de maintien de la paix ainsi que des structures d’état-major multinationales.