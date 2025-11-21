El Haouaria : un homme découvre le corps de sa sœur un mois après son décès

À El Haouaria, un drame poignant a été découvert lorsqu’un homme a retrouvé le corps sans vie de sa sœur dans son domicile, près d’un mois après son décès.

Selon des sources locales, la femme, âgée d’une cinquantaine d’années, vivait seule et ne se rendait chez ses frères qu’occasionnellement. Inquiet de son absence prolongée, son frère s’est rendu chez elle et, dès son arrivée, a été frappé par une odeur nauséabonde avant d’alerter immédiatement la Protection civile.

Les secours dépêchés sur place ont constaté le décès et procédé au transfert du corps, en état avancé de décomposition, vers l’hôpital Taher Maamouri de Nabeul afin de le soumettre à une autopsie et déterminer les causes exactes de la mort.