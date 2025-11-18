Sousse : décès suspect de l’avocate Asma Mbarki, des traces de violence retrouvées sur son corps

La ville de Sousse a été profondément bouleversée par la mort de l’avocate Asma Mbarki, retrouvée sans vie à son domicile situé dans le quartier de la cité Erriadh.

Les circonstances entourant son décès suscitent de vives interrogations, d’autant que, selon les premières déclarations de Mostafa Abdelkebir, président de l’Observatoire tunisien des droits de l’Homme, des traces de violence auraient été observées sur son corps.

Cette découverte soulève de sérieux doutes quant à l’origine de sa mort et a déclenché une forte mobilisation en ligne. Avocats, défenseurs des droits humains et citoyens appellent d’une seule voix à faire toute la lumière sur cette affaire et à rendre justice à la jeune juriste.