Jeunes médecins : la grève générale maintenue

“Suite à l’échec de la séance de négociation, ce mardi, avec le ministère de la santé, en présence de représentants de la présidence du gouvernement, du ministère des Finances et de l’Ordre des médecins, la grève générale des jeunes médecins aura lieu, comme prévu, demain mercredi, tout comme le sit-in qui aura lieu devant le siège du Parlement et ce, parallèlement à l’examen, le même jour, du budget du ministère de la santé au titre de l’année 2026”, a fait savoir mardi le président de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM), Wajih Dhokkar à l’agence TAP.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Dhokkar a indiqué que ces mouvements ont été décidés pour protester contre “la politique de procrastination adoptée par le ministère dans le traitement du dossier des jeunes médecins, notamment en ce qui concerne la non application de l’accord du 3 juillet 2025”.

“Cet accord prévoit le versement des indemnités de garde dans tous les hôpitaux et la révision du décret les encadrant, engagements que le ministère avait promis de mettre en application avant fin août 2025”, a-t-il souligné.

“Il s’agit également de mettre en œuvre les conditions d’exemption, de report ou de maintien du même lieu de résidence pour le service civil et de publier le décret portant augmentation du salaire mensuel des jeunes médecins à partir du 1er janvier 2026”, a-t-il ajouté.

Selon Dhokkar, le ministère de la santé a renoncé à la publication des conditions d’exemption du service civil et à la majoration salariale reconnaissant seulement le droit des jeunes médecins aux augmentations générales prévues dans le projet du budget de l’Etat au titre de 2026 outre le non-paiement des indemnités de garde qui s’élèvent pour certains à près de cinq ans.

“La grève concernera tous les étudiants en médecine, internes et résidents dans les facultés et hôpitaux régionaux et universitaires, à l’exception des services d’urgence”, a précisé le président de l’organisation.