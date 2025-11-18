Guerre de rue à El Omrane Supérieur : armes blanches, jets de pierres et frayeur générale

En fin d’après-midi, aux alentours de 18h, une violente altercation a éclaté à El Omrane Supérieur, où plusieurs dizaines de jeunes se sont affrontés dans la rue reliant la cité La France à Cité Al Mathalith.

La scène, d’une rare intensité, a semé la panique parmi les habitants et les passants, surpris par des jets de pierres et l’usage d’épées ainsi que d’armes blanches. Une fois la rixe dispersée, trois véhicules des forces de sécurité sont intervenus et ont été aperçus sur place pour rétablir le calme.