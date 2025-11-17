Tunisie : Nermine Sfar défend les prisonniers islamistes et appelle à une justice équitable

La célèbre chanteuse tunisienne Nermine Sfar, connue pour ses clips audacieux, ses tenues légères et ses déclarations souvent polémiques, a cette fois-ci créé le buzz pour une raison bien différente : son courage et son sens de l’humanité.

Dans un statut publié sur Facebook, elle a pris position en faveur des prisonniers politiques, appelant au respect de leurs droits humains et à une justice réellement équitable. Elle a rappelé son attachement à une Tunisie laïque fondée sur la séparation entre religion et pouvoir, tout en condamnant fermement toute forme de violence, de torture ou de discrimination, y compris à l’encontre des détenus islamistes qu’elle considère avant tout comme des citoyens tunisiens.

Affirmant que démocratie et droits humains doivent constituer le socle de toute politique, elle a appelé à renforcer le dialogue national et à éviter la répétition des erreurs du passé. Son message, jugé courageux et lucide, a été largement salué, notamment par les familles des prisonniers politiques, qui ont applaudi son engagement en faveur de la justice et de l’égalité devant la loi.