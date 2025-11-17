Transplantations : 15 greffes réalisées en un mois

Le Centre national pour la promotion des transplantations d’organes (CNPTO) a annoncé lundi, dans un communiqué, que 15 transplantations d’organes ont été réalisées en moins d’un mois grâce à l’accord de quatre familles tunisiennes qui ont accepté le don d’organes de leurs proches décédés.

Le CNPTO a salué les efforts de tous les hôpitaux qui ont contribué au succès de ces opérations et qui ont répondu rapidement à l’appel du devoir, soulignant la générosité des familles tunisiennes, ainsi que la solidarité des personnes en bonne santé avec leurs compatriotes malades, selon le même communiqué.