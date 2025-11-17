L’Union européenne a remis, ce lundi, 47 ambulances entièrement équipées à la Tunisie dans le cadre du programme « Essaha Aziza », afin d’améliorer la qualité des services de santé et renforcer l’accès aux soins de première ligne au sein des différentes structures sanitaires.

Selon un communiqué de l’Union Européenne en Tunisie, le programme d’appui au secteur de la santé en Tunisie « Essaha Aziza » a financé, dans sa deuxième phase, l’acquisition d’environ 2400 équipements médicaux moyennant un budget de 136 millions de dinars.

Ces dons viennent appuyer les services de santé dans divers domaines, notamment les soins intensifs, les urgences, le diagnostic, la rééducation fonctionnelle, la médecine dentaire et ophtalmologique, la prise en charge du cancer, et d’autres spécialités.

Ils incluent également une flotte de 263 véhicules, dont 50 ambulances, ainsi que des ordinateurs, selon la même source.