L’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) organise, demain samedi 15 novembre à la Cité des sciences de Tunis, une journée de sensibilisation sur la résistance aux antibiotiques, un défi sanitaire mondial qui coûte la vie à des millions de personnes annuellement.

Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens (WAAW), se tient sous le thème : « « Agissez maintenant : protégez notre présent, sécurisez notre avenir » ».

La journée réunira des représentants des secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’environnement, ainsi que des universités et des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine vétérinaire. Des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) y prendront également part.

Le programme comprend des sessions scientifiques et une table ronde sur l’intégration de la résistance aux antibiotiques dans les programmes académiques. Des activités interactives pour les enfants et les jeunes sont également prévues pour ancrer la culture de l’usage rationnel des antibiotiques.

Deux concours nationaux seront lancés à cette occasion : un concours de dessin pour les élèves sur le bon usage des médicaments, et un concours destiné aux étudiants en médecine, pharmacie et médecine vétérinaire pour concevoir des outils de sensibilisation innovants. Des prix récompenseront les lauréats afin de soutenir les initiatives jeunesse.

Il est à noter que la WAAW se déroule officiellement du 18 au 24 novembre, avec pour objectif de sensibiliser à la résistance aux antimicrobiens et d’encourager les meilleures pratiques pour freiner son aggravation.