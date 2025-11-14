Textile : un investisseur turc choisit la Tunisie pour lancer un nouveau projet industriel

YKM Textile, acteur turc majeur du secteur, a annoncé son choix de s’implanter en Tunisie à la suite d’une réunion tenue le 13 novembre 2025 avec Jalel Tebib, directeur général de FIPA-Tunisia.

L’entreprise a déjà lancé les premières démarches grâce à l’accompagnement de l’agence de promotion des investissements, confirmant ainsi l’intérêt croissant des industriels turcs pour le marché tunisien. Cette décision intervient dans un contexte particulièrement favorable, marqué par une forte progression des IDE dans le textile, en hausse de 41,9 % durant le premier semestre 2025. Les échanges ont mis en avant les nombreux atouts de la Tunisie — main-d’œuvre qualifiée, proximité géographique de l’Europe et cadre incitatif pour les investisseurs.

Jalel Tebib a, de son côté, présenté les réformes en cours visant à améliorer davantage l’environnement des affaires, réaffirmant la position de la Tunisie comme plateforme industrielle stratégique en Méditerranée. FIPA-Tunisia a assuré de son plein soutien à YKM Textile et à l’ensemble des investisseurs étrangers souhaitant développer leurs activités dans le pays.