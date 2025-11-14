Journée mondiale du diabète : Une caravane médicale pluridisciplinaire à la Cité Ettahrir

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, une caravane médicale pluridisciplinaire sera organisée le dimanche 16 novembre 2025 à la Maison des jeunes de la Cité Ettahrir, en partenariat avec le comité local du Croissant-Rouge tunisien.

Placée sous le slogan « Vérifie ta santé, protège ta vie, ta santé, c’est ta richesse », cette initiative vise à offrir aux habitants de la Cité Ettahrir et des quartiers alentour un accès facilité à des services de prévention et de dépistage. Les participants pourront bénéficier gratuitement de mesures de glycémie et de tension artérielle, d’examens de dépistage du cancer du sein, ainsi que de consultations en nutrition et en santé mentale. Des ateliers de premiers secours, animés par des professionnels et des bénévoles, viendront renforcer l’objectif de sensibilisation.

Les organisateurs rappellent que cette action s’inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer la prévention des maladies chroniques, en mobilisant la jeunesse et la société civile pour promouvoir une culture de santé de proximité.