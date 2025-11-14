Béja : Kromberg & Schubert investit 300 MD et vise 12 000 emplois

La société allemande Kromberg & Schubert vient de franchir une étape déterminante en lançant officiellement l’activité de sa deuxième usine dans la zone industrielle de Béja, pour un investissement total de 300 millions de dinars.

Spécialisée dans la fabrication de câbles automobiles, cette nouvelle unité, opérationnelle depuis près de trois mois, emploie déjà 1 000 personnes, un chiffre qui devrait grimper à 6 000 emplois dans les deux à trois prochaines années, selon son directeur général, Wissem Badri. Avec ses deux sites, l’entreprise atteindra ainsi une capacité globale de 12 000 postes, faisant d’elle l’un des plus grands employeurs industriels du pays.

Cet investissement massif représente un véritable levier pour le développement économique de Béja : il renforcera l’attractivité de la région auprès des investisseurs étrangers, dynamisera la zone industrielle et ouvrira de nouvelles perspectives d’emploi pour les jeunes, consolidant ainsi le positionnement de Béja comme un pôle industriel stratégique orienté vers l’export.