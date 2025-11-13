Vidéo choc à Sidi Hssine : quatre jeunes filles arrêtées pour agression violente d’une lycéenne

Le parquet du tribunal de première instance de Tunis 2 (Sijoumi) a ordonné la garde à vue de quatre jeunes filles impliquées dans une violente agression contre une élève de 18 ans devant le lycée de Bougoutfa 2 à Sidi Hssine.

La scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, a provoqué une vive indignation au sein de l’opinion publique. Le président de l’Association des parents et des élèves, Ridha Zahrouni, a qualifié l’incident de « révoltant et douloureux », soulignant la gravité d’un tel acte commis par des jeunes filles âgées de 16 à 21 ans. Il a appelé à une prise de responsabilité collective et à une sensibilisation accrue des parents afin de freiner la montée de la violence dans les établissements scolaires.

L’état physique et psychologique de la victime demeure préoccupant, tandis que les autorités poursuivent les procédures judiciaires nécessaires pour faire toute la lumière sur cette affaire.