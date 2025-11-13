Tunis : décès soudain de l’avocat Karim Kraznadji au palais de justice

Une vive émotion a secoué le palais de justice de Tunis ce jeudi 13 novembre 2025, après le décès soudain de Maître Karim Kraznadji, avocat inscrit au barreau de Tunis.

Le drame est survenu aux alentours de 11h35, alors que l’avocat se trouvait dans une salle d’audience. Les secours, rapidement intervenus, n’ont pu que constater son décès, provoqué par un arrêt cardiaque fulgurant.

L’annonce de sa disparition, confirmée par l’Ordre des avocats de Tunis, a profondément attristé la communauté juridique, qui a salué la mémoire d’un confrère estimé et présenté ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.