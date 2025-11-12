Football – Amical : La Tunise tenue en échec par la Mauritanie (1-1)

La sélection tunisienne de football a fait match nul avec son homologue mauritanienne (1-1) en amical, ce mercredi, au stade Hamadi Agrébi de Radès.

Les tunisiens avaient ouvert le score par l’intermédiaires de Firas Chaouat à la 37e, avant que Mohamed Sarr n’égalisait pour la Mauritanie à la 51e.

Il s’agissait du premier test au menu des Aigles de Carthage dans le cadre de leur préparation pour la Coupe arabe au Qatar et la Coupe d’Afrique des nations au Maroc, avant de rencontrer la Jordanie (15 novembre) et le Brésil (18 novembre).

Ce nul 1-1 face à une modeste équipe de Mauritanie met en lumière les nombreux réglages qui restent à peaufiner pour Sami Trabelsi avant d’aborder les prochaines échéances : trouver des automatismes, affiner la tactique, et surtout, développer une plus grande variété offensive pour ne pas dépendre du jeu aérien.

D’entrée de jeu, la Tunisie, composée majoritairement de joueurs évoluant localement, a semblé vouloir imposer son tempo. Les Aigles de Carthage monopolisaient le ballon et se montraient entreprenants, cherchant leur marque dans un jeu de possession. Cependant, le manque criant d’automatismes au sein de ce groupe était palpable. Les combinaisons peinaient à trouver leur fluidité, et les intentions pechaient par une exécution parfois hasardeuse.

Le côté gauche, animé par le vétéran Ali Maaloul, constituait la principale artère offensive tunisienne en ce début de rencontre. Son activité et sa qualité de centre promettaient des occasions, mais sans trouver de concrétisation immédiate. Face à cela, la Mauritanie, un peu bousculée, a retrouvé un équilibre après le premier quart d’heure, compensant par une agressivité parfois excessive, comme en témoignaient leurs interventions musclées régulièrement sifflées par l’arbitre.

La dynamique aurait pu basculer à la demi-heure de jeu. Sur une erreur coupable d’Oussama Haddadi, les Mourabitounes ont créé leur première véritable opportunité, rappelant les Tunisiennes à la vigilance. Mais c’est finalement la Tunisie qui a ouvert le score, de manière logique, à la 37e. Sur un corner parfaitement exécuté par Ali Maaloul et mal négocié par la défense mauritanienne, Firas Chaouat propulsait le ballon au fond des filets de Babacar Diop du plat du pied.

La fin de la première période était cependant assombrie par des blessures inquiétantes, touchant les deux camps : Ibrahima Keita pour la Mauritanie, et surtout Issam Jebali, qui semblait avoir contracté une blessure musculaire, pour la Tunisie.

La reprise allait être un coup de froid pour les Aigles de Carthage. Contre toute attente, et seulement six minutes après le retour des vestiaires, Mohamed Sarr remettait les deux équipes à égalité. Sur une balle arrêtée, le joueur mauritanien a profité du mauvais placement de Mohamed Ali Ben Romdhane, qui tardait à s’aligner, brisant ainsi la ligne de hors-jeu et trompant la défense tunisienne. Une erreur tactique grossière et coûteuse.

Dès lors, tout était à refaire pour les coéquipiers de Chiheb Jebali. Si les Tunisiens ont repris leurs offensives de manière plus organisée, ils se sont heurtés à l’agressivité renforcée des Mauritaniens. La solution offensive est souvent devenue simpliste : des centres élevés vers la tête de Firas Chaouat, systématiquement devancé par la charnière centrale adverse.

Sami Trabelsi a tenté de réagir en lançant Ferjani Sassi et Mohamed Amine Ben Hmida dès la 63e minute, puis le buteur Seifeddine Jaziri à la place du buteur Chaouat à la 77e. Si la Tunisie a conservé un léger avantage territorial et a multiplié les tentatives dans les derniers instants, elle n’a jamais réussi à trouver la faille pour arracher la victoire.

Formation de l’équipe de Tunisie : Noureddine Farhati, Ali Maaloul (Ben Hmida, 63e), Yassine Meriah, Oussema Haddadi, Mohamed Ben Ali, Houssem Tka, Mohamed Ali Ben Romdhane, Firas Belarbi (Sassi, 63e), Chiheb Jebali, Issam Jebali (Layouni, 45e), Firas Chaouat (Jaziri, 77e).