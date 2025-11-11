Tunisie : Reprise des traitements au laser à l’Institut Salah Azaiez

L’Institut Salah Azaiez a annoncé la reprise des traitements au laser après une interruption de plus de cinq ans.

Cette technologie est utilisée dans le traitement des tumeurs et d’autres pathologies, en particulier dans le traitement de l’obstruction bronchique, selon un communiqué publié par l’institut.

Le communiqué de l’Institut Azaiez précise que le nouvel appareil, qui remplace l’ancien, a été utilisé pour la première fois lundi dernier, après avoir été installé par le fabricant, et la formation du personnel médical et paramédical à son utilisation.

L’institut a, à cet égard, salué les efforts déployés par le personnel médical et paramédical des services d’ORL et chirurgie cervico-faciale ou de chirurgie maxillo-faciale et d’anesthésie et de réanimation pour fournir les meilleurs services possibles aux patients.