Drame à Gafsa : un train de phosphate se renverse à Métlaoui, un conducteur perd la vie

Un tragique accident s’est produit dans la soirée du mardi 11 novembre 2025 à Jebel Thalja, dans la délégation de Métlaoui (gouvernorat de Gafsa), lorsqu’un train transportant environ 1 600 tonnes de phosphate a déraillé et basculé dans un oued.

Le convoi, composé de 35 wagons, se dirigeait de Redeyef vers Métlaoui lorsqu’un panne mécanique sur la locomotive aurait provoqué l’accident au niveau du tunnel de Thalja, situé dans une zone montagneuse et isolée. Les secours de la protection civile sont rapidement intervenus après avoir été alertés par un citoyen de passage, réussissant à sauver l’un des deux conducteurs, grièvement blessé et transféré à l’hôpital régional de Métlaoui. Malheureusement, le second conducteur, Khalifa Chaïboub, est décédé après avoir été coincé plusieurs heures dans la cabine, victime d’une hémorragie fatale.

Cet accident met une nouvelle fois en lumière les conditions difficiles et les risques élevés auxquels sont confrontés les travailleurs du transport du phosphate dans cette région.