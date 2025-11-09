Lyon – PSG : Où regarder le match en direct ?

Le Parc Olympique Lyonnais accueillera ce dimanche 9 novembre 2025 à 20h45 l’un des grands rendez-vous de la saison : Lyon contre le Paris Saint-Germain, pour la 12ᵉ journée de Ligue 1.

Diffusion en direct

La rencontre Lyon – PSG sera retransmise en direct sur Ligue 1+.

Un duel au sommet

L’OL veut profiter de l’avantage du terrain pour bousculer le champion en titre et relancer sa dynamique. Le PSG, solide leader, cherchera à enchaîner pour asseoir un peu plus sa domination. Un match attendu, entre ambition et rivalité.

📺 Chaîne : Ligue 1+

🕤 Coup d’envoi : dimanche 9 novembre 2025 à 20h45

🏟️ Stade : Parc Olympique Lyonnais (Décines-Charpieu)

🏆 Compétition : Ligue 1 – 12ᵉ journée