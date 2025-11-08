Sami Tahri appelle à une relance du rôle de l’UGTT

Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du Travail (UGTT) Sami Tahri, a souligné samedi, au siège de l’union régionale du travail (URT) à Tozeur, que la centrale syndicale est appelée à relancer les initiatives en matière de négociations et dans les différents aspects de la vie publique, en raison de ce qu’il décrit comme “déséquilibre et affaiblissement de l’UGTT à travers les fausses accusations ayant suscité l’hostilité de l’opinion publique”.

Tahri a appelé les syndicalistes, au cours de la conférence des cadres syndicaux à Tozeur, à faire preuve de courage, d’unité et à rejeter les conflits internes.

Il a précisé que les problèmes actuels de l’UGTT sont dus, en partie, à un “blackout médiatique à son encontre et à l’absence des médias face aux accusations de corruption proférées contre les dirigeants de l’organisation syndicale”, soulignant que les syndicalistes ne sont pas au-dessus de la loi.

Le secrétaire général a évoqué un certain nombre de questions liées notamment, aux affaires publiques, au droit syndical, aux négociations et aux “restrictions qui touchent les libertés”, selon ses propos.