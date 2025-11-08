Juventus vs Torino : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le Derby della Mole revient ce samedi 8 novembre 2025 à 18h00 à l’Allianz Stadium. La Juventus Turin affronte le Torino pour la 11ᵉ journée de Serie A, dans une rencontre toujours passionnée entre les deux clubs de la ville.

Diffusion en direct

Le match Juventus Turin – Torino sera diffusé en direct sur DAZN.

Un choc chargé d’enjeux

La Juventus veut confirmer sa solidité et rester dans la course au titre. Le Torino, lui, vise un coup d’éclat face à son grand rival. Sur le terrain comme dans les tribunes, l’ambiance s’annonce électrique.

📺 Chaîne : DAZN

🕕 Coup d’envoi : samedi 8 novembre 2025 à 18h00

🏟️ Stade : Allianz Stadium (Turin)

🏆 Compétition : Serie A – 11ᵉ journée