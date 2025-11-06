Tunis : le 7e Salon international du chocolat et des pâtisseries revient du 20 au 22 novembre 2025

La capitale tunisienne s’apprête à accueillir les gourmands et passionnés de douceurs à l’occasion de la 7e édition du Salon international du chocolat et des pâtisseries, qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2025 au siège de l’UTICA à Tunis.

Véritable fête du goût et de la créativité, cet événement réunira plus de 100 exposants venus de Tunisie, d’Algérie, de France et d’autres pays, pour le plus grand plaisir des 5 000 visiteurs attendus. Au programme : ateliers interactifs pour enfants, séances de dégustation, démonstrations de chefs et concours récompensant les plus belles créations sucrées.

Ce salon s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels et les amateurs, favorisant les échanges, l’innovation et la valorisation du savoir-faire artisanal dans l’univers du chocolat et de la pâtisserie.