OM vs Atalanta Bergame : Sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta Bergame ce mercredi 5 novembre au stade Orange Vélodrome, pour la 4ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Phocéens visent la victoire pour rester en course dans la compétition.

L’OM doit confirmer à domicile

Avant cette journée, l’équipe de Roberto De Zerbi comptait 3 points, après une victoire et deux défaites. Battu à l’extérieur par le Real Madrid (2-1) et le Sporting Lisbonne (2-1), l’OM a su réagir à domicile en dominant largement l’Ajax Amsterdam (4-0). En championnat, Marseille reste solide, actuellement 2ᵉ de Ligue 1, à seulement deux longueurs du PSG, après un succès à Auxerre (0-1) grâce à un but d’Angel Gomes.

L’Atalanta en quête de rebond

Côté italien, l’Atalanta Bergame affiche un point de plus que Marseille (4 points). Après une lourde défaite face au PSG (4-0), la Dea s’est imposée contre le Club Bruges (2-1) avant de concéder un nul frustrant face au Slavia Prague (0-0). En Serie A, les hommes de Gian Piero Gasperini traversent une période compliquée, sans victoire depuis six matchs et classés 10ᵉ.

Chaîne et horaire de diffusion

Le match Marseille – Atalanta Bergame sera diffusé ce mercredi 5 novembre à 21h00 en direct sur CANAL+.