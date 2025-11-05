Abdelaziz Makhloufi : caution exceptionnelle de 50 millions de dinars pour sa remise en liberté

Le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné la remise en liberté provisoire de l’homme d’affaires et ancien président du Club Sportif Sfaxien, Abdelaziz Makhloufi, moyennant une caution fixée à 50 millions de dinars.

Cette décision intervient dans le cadre d’une affaire de corruption financière et administrative impliquant également d’anciens responsables du ministère de l’Agriculture et du groupement administratif de Hinchir Châal.

Placé en détention dans le cadre de cette enquête, Abdelaziz Makhloufi bénéficie ainsi d’une mesure de liberté sous caution, en attendant la poursuite des investigations menées par la justice économique et financière.