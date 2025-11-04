Sfax : une station écologique et intelligente pour traiter les eaux usées dès 2027

Une station pilote écologique et intelligente verra bientôt le jour à la station d’épuration de Sfax Nord, dans le cadre du projet SPORE-MED, soutenu par PRIMA et l’Union européenne. Ce projet ambitieux a pour objectif de moderniser le traitement des eaux usées en éliminant les impuretés invisibles, comme les résidus de médicaments et les microplastiques.

Selon Mohamed Kssibi, coordinateur du projet à l’Université de Sfax, cette initiative permettra de tester de nouvelles technologies de purification avant leur déploiement dans d’autres stations du pays. Hassène Mnaïef, vice-président de l’Université de Sfax, a souligné que ces innovations contribueront à relever plusieurs défis environnementaux et à valoriser les eaux traitées pour des usages tels que l’irrigation.

Estimé à 12 millions de dinars, dont 1,5 million destinés à la Tunisie, le projet devrait être opérationnel d’ici 2027. De son côté, Sabri Slimi, directeur régional Sud de l’ONAS, a assuré que toutes les ressources et compétences nécessaires sont mobilisées pour réussir cette transition vers une gestion durable et circulaire de l’eau.