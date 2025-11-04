Liverpool vs Real Madrid : Sur quelle chaîne suivre le choc de la Ligue des champions ?

Le mythique stade d’Anfield accueille ce mardi 4 novembre l’un des plus grands classiques du football européen : Liverpool – Real Madrid, comptant pour la 4ᵉ journée de la Ligue des champions. Le coup d’envoi sera donné à 21h00, et la rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Sport.

Liverpool en quête de régularité

Les Reds occupent la 10ᵉ place de la phase de championnat après trois journées (6 points). L’équipe d’Arne Slot a battu l’Atlético Madrid (3-2) et l’Eintracht Francfort (5-1), mais s’est inclinée face à Galatasaray (1-0). Malgré une victoire en Premier League contre Aston Villa (2-0) le week-end dernier, Liverpool cherche encore à retrouver de la constance après une série difficile ponctuée par une élimination en League Cup et quatre défaites consécutives en championnat.

Le Real Madrid en pleine confiance

De son côté, le Real Madrid affiche un parcours parfait en Ligue des champions. Les joueurs de Xabi Alonso, 5ᵉ au classement général, ont successivement dominé l’OM (2-1), Kairat Almaty (5-0) et la Juventus (1-0). Portée par un Kylian Mbappé étincelant — 5 buts en C1 et 13 en Liga —, la Maison Blanche reste sur une large victoire face à Valence (4-0) en championnat.

Une affiche de prestige donc, entre deux géants historiques du football européen, à ne pas manquer ce soir à Anfield.

📅 Date : Mardi 4 novembre 2025

🕘 Heure : 21h00

📺 Chaîne : Canal+ Sport