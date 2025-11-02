Tragédie dans les Alpes italiennes : cinq victimes d’une avalanche, dont un père et sa fille

Une tragédie a frappé le nord de l’Italie ce week-end, où cinq alpinistes allemands ont trouvé la mort dans une avalanche meurtrière survenue près du sommet de la Cima Vertana, dans la région du Trentin-Haut-Adige.

Le drame s’est produit en début d’après-midi alors que deux groupes d’alpinistes tentaient l’ascension du massif de l’Ortles, à proximité de la frontière suisse. Le premier groupe, composé de trois personnes, a été entièrement enseveli sous la neige, tandis que dans le second groupe, deux alpinistes ont survécu, mais un père et sa fille de 17 ans ont tragiquement perdu la vie.

Les opérations de secours, entravées par des conditions météorologiques difficiles, ont mobilisé hélicoptères, drones et équipes cynophiles pour retrouver les victimes. Ce drame rappelle la dangerosité persistante de la montagne en hiver, même pour les alpinistes expérimentés.