Mahdia : six personnes arrêtées après la mort suspecte d’une femme âgée dans un hôtel

Le porte-parole du tribunal de première instance de Mahdia, Walid Chtabri, a annoncé l’arrestation de six personnes, dont un ressortissant étranger, à la suite du décès suspect d’une femme âgée dans un hôtel de la région.

Selon les premières investigations, les suspects seraient liés à un ressortissant étranger propriétaire d’une société organisant des voyages médicaux pour personnes âgées en Tunisie, une structure déjà soupçonnée de blanchiment d’argent.

Le parquet a ordonné leur mise en détention provisoire pour des accusations de blanchiment d’argent et d’homicide involontaire résultant de négligence, en attendant la poursuite de l’enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame.