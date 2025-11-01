Cremonese – Juventus Turin : Sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

Le match Cremonese – Juventus Turin se jouera le samedi 1er novembre 2025 au Stadio Giovanni Zini, dans le cadre de la 10e journée de Serie A.

Le coup d’envoi sera donné à 20h45. Les supporters des deux équipes pourront suivre la rencontre en direct sur la chaîne DAZN.

Cette affiche oppose une formation de Cremonese ambitieuse à domicile à une Juventus en quête de points pour consolider sa position dans le haut du classement.

📺 Diffusion TV :

Chaîne : DAZN

Date : Samedi 1er novembre 2025

Heure : 20h45