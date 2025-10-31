SNCFT : Nouveaux horaires sur la ligne Tunis–El Gobâaة à partir du 1er novembre

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a annoncé, vendredi, qu’un nouvel horaire des trains de la ligne Tunis–El Gobâa sera appliqué à partir du samedi 1er novembre 2025, en raison des travaux en cours à la gare de Bardo.

Les nouveaux horaires peuvent être consultés à travers le lien suivant : https://shorturl.at/l9SFI

Dans le même cadre, des ajustements seront également apportés à la ligne Tunis–Bizerte, à savoir :

La suppression du train reliant Tunis à Bizerte à 16h45.

La programmation d’un train reliant Tunis à Bizerte à 18h05, tous les jours.

La modification de l’horaire du train Bizerte–Tunis les dimanches et jours fériés, désormais fixé à 7h15 au lieu de 7h30.

Par ailleurs, sur la ligne Tunis–Bougatfa, et à partir de la même date :

Le dernier départ de Tunis vers Bougatfa est prévu à 21h00.

Le dernier départ de Bougatfa vers Tunis aura lieu à 21h20.