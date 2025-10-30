Secteur bancaire tunisien : l’UGTT menace d’une nouvelle grève avant le Nouvel An

La Fédération générale des banques, institutions financières et assurances, affiliée à l’UGTT, a confirmé la tenue d’une grève générale les 3 et 4 novembre 2025 dans tout le secteur bancaire tunisien, en réaction à l’échec du dialogue social et à l’absence de réponses concrètes de la part des autorités.

Selon Yassine Trikki, membre du bureau exécutif de l’Union régionale du travail de Sfax, cette décision découle du refus persistant d’ouvrir des négociations sur les revendications du secteur, notamment la revalorisation du pouvoir d’achat et le respect des droits syndicaux.

Face à ce blocage, la fédération avertit qu’une seconde grève, d’une durée de trois jours, pourrait être organisée les 29, 30 et 31 décembre prochains, afin d’exercer une pression accrue pour instaurer un véritable cadre de concertation et garantir de meilleures conditions de travail aux employés du secteur bancaire.