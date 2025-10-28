Tunisie – Santé : Recommandations officielles pour protéger les nourrissons de la bronchiolite

Le ministère de la Santé a appelé mardi les parents à prendre une série de mesures préventives pour protéger les nourrissons de la bronchiolite, une infection virale respiratoire aiguë qui se propage en automne et en hiver.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère a souligné que la prévention commence par une hygiène quotidienne rigoureuse, insistant sur la nécessité de se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon avant de toucher le nourrisson, après avoir changé sa couche ou l’avoir nourri, afin d’éviter la transmission de l’infection.

Il a également recommandé d’éviter de s’approcher du nourrisson en cas de maladie dans la famille, de se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement, et d’éviter de l’emmener dans des lieux clos et bondés tels que les marchés et les centres commerciaux, en particulier pendant les périodes de propagation des rhumes.

Le ministère de la Santé a souligné l’importance de ne pas partager les objets personnels de l’enfant, tels que les tétines, les biberons et les jouets, avec d’autres enfants, et la nécessité d’aérer les maisons quotidiennement pendant au moins 10 minutes, tout en s’abstenant complètement de fumer à proximité des nourrissons.

Le ministère a rappelé que l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois représente le moyen le plus efficace de protection des enfants contre les infections, et a appelé à respecter les dates de vaccination car elles offrent une protection contre les maladies qui affaiblissent le système immunitaire des enfants.

Il a également conseillé de fournir des quantités suffisantes de lait et de liquides au nourrisson, de veiller à la propreté de son nez en utilisant une solution saline si nécessaire, et de consulter immédiatement un médecin en cas de difficultés respiratoires, d’essoufflement ou de fièvre.

Dans son communiqué, le ministère a mis en garde contre l’utilisation de médicaments ou de plantes médicinales sans consulter un médecin, soulignant que la prévention quotidienne simple reste le meilleur moyen de protéger les enfants contre les complications graves pouvant nécessiter une hospitalisation.