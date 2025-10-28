Exploit médical à Sousse : une équipe de Sahloul sauve un nourrisson grâce à une opération du cœur

Une équipe médicale de l’hôpital universitaire Sahloul a réalisé une intervention de cathétérisme cardiaque réussie sur un nourrisson âgé d’un an et pesant seulement 7 kilogrammes, une première du genre en Tunisie.

Selon le Dr Elyes Naffati, chef du service de cardiologie et maladies vasculaires, l’opération a consisté à fermer une malformation congénitale entre les deux ventricules du cœur, sans recourir à la chirurgie. L’intervention, qui a duré environ une heure, s’est déroulée avec la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire de cardiologues, d’anesthésistes, de chirurgiens et de techniciens spécialisés. L’état de santé du bébé est jugé satisfaisant, et il devrait quitter l’hôpital dans la journée.

Le Dr Naffati a souligné le caractère exceptionnel de cette opération chez un enfant de si faible poids, une prouesse généralement réalisée dans certains pays d’Asie de l’Est ou d’Europe. Le service de cardiologie de Sahloul a par ailleurs effectué plus de 70 interventions similaires au cours des cinq dernières années.