CNAM : Remboursement exceptionnel des médicaments après la suspension du tiers payant

La caisse nationale d’assurance maladie ( CNAM) a décidé mardi “à titre exceptionnel” de faire bénéficier les assurés relevant du régime de soins privés, du remboursement des frais d’achat des médicaments pour les maladies ordinaires, conformément aux procédures en vigueur.

La CNAM a souligné que cette mesure fait suite à la décision du syndicat tunisien des pharmaciens d’officine de suspendre le système “tiers payant” pour les maladies ordinaires à partir du lundi 27 octobre 2025 et de ne pas renouveler l’accord pour l’année 2026.

Elle a estimé que cette décision unilatérale n’a pas respecté les procédures et les délais légaux et contractuels formulées dans l’accord sectoriel.

La caisse a également décidé de poursuivre la mise en oeuvre du système “tiers payant” avec les pharmacies, afin de garantir la continuité de l’approvisionnement en médicaments dans les meilleures conditions et de manière régulière.

Elle a affirmé que cette décision illustre son engagement à garantir la continuité des services de santé et à protéger les droits des assurés relevant du régime de soins privés.

Il convient de rappeler que le syndicat tunisien des pharmaciens d’officine a décidé, à l’issue de son assemblée générale extraordinaire le 25 octobre, de ne pas renouveler le système du tiers payant pour l’année 2026 dans sa forme actuelle avec la CNAM et de suspendre l’application du système tiers payant pour les maladies ordinaires à partir du lundi 27 octobre courant.