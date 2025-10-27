Tunisie : vers la création d’entreprises pour élever des coccinelles contre la cochenille du cactus

Le président de l’Association nationale pour le développement du figuier de Barbarie, Mohamed Rached Benani, a annoncé, ce lundi 27 octobre 2025, que les professionnels du secteur ont proposé la création d’entreprises spécialisées dans la reproduction de coccinelles, destinées à lutter contre la cochenille du cactus.

Ces structures, qu’elles soient privées, coopératives ou communautaires, auraient pour mission de produire et de vendre ces insectes aux agriculteurs selon un cahier des charges précis, tout en bénéficiant d’un accompagnement technique des autorités concernées. Benani a souligné que la coccinelle représente la solution biologique la plus efficace pour éradiquer ce fléau, précisant que plusieurs entreprises ont déjà manifesté leur intérêt pour lancer des projets dans ce domaine. Les expérimentations menées en laboratoire ont d’ailleurs donné des résultats prometteurs : la Tunisie est passée de l’importation de cent coccinelles à la reproduction de dizaines de milliers d’individus en seulement deux ans.

Le responsable a enfin appelé à accélérer les procédures de lutte, notamment dans la région de Zalfane, principal bassin de production nationale, et à adopter des mesures exceptionnelles face à la gravité de la situation, dénonçant la lenteur administrative qui a conduit à la destruction de vastes surfaces cultivées.