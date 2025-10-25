Naples – Inter Milan : sur quelle chaîne suivre le choc de Serie A ?

Le Stadio Diego Armando Maradona accueillera ce samedi 25 octobre 2025 à 18h00 l’une des plus belles affiches de la 8e journée de Serie A. Le Napoli reçoit l’Inter Milan pour un duel au sommet entre deux prétendants sérieux au titre.

⚽ Duel de haut de tableau

Avec 15 points chacun, les deux clubs occupent le podium du championnat italien — l’Inter deuxième, Naples troisième. Ce face-à-face pourrait bien peser lourd dans la course au Scudetto.

Les Napolitains affichent une dynamique contrastée avec trois victoires et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs (8 buts marqués, 7 encaissés). Leur défense, parfois fragile, devra se montrer irréprochable face à une attaque milanaise redoutable.

En face, l’Inter Milan semble lancé sur un rythme de champion. Les hommes de Simone Inzaghi restent sur cinq succès consécutifs, inscrivant 12 buts pour seulement 2 encaissés. Portés par un Lautaro Martínez en grande forme et une assise collective solide, les Nerazzurri abordent ce déplacement avec confiance.

🔢 Un historique équilibré

Les cinq dernières confrontations entre les deux équipes ont été marquées par un équilibre parfait : une victoire de chaque côté et trois matchs nuls. Un signe que ce classique du Calcio reste indécis, quel que soit le contexte.

📺 Chaîne TV et streaming

La rencontre Naples – Inter Milan sera diffusée en direct sur DAZN à partir de 18h00.