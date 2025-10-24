Tunisie : cinq patients sauvés grâce à deux opérations de transplantation réussies

Deux opérations de transplantation d’organes au profit de cinq patients ont été effectuées avec succès par des équipes médicales tunisiennes, au cours de cette semaine, sous la supervision du Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO) en collaboration avec plusieurs hôpitaux publics, a souligné vendredi la coordinatrice nationale du Centre, Bouthaina Zannad.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zannad a indiqué que la première opération a été réalisée le 21 octobre au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, en partenariat avec l’hôpital Rabta et l’hôpital Mongi Slim, sur une femme de 72 ans qui a fait don de son foie et de son cœur à deux patients.

La deuxième opération a eu lieu le 22 octobre dernier à l’hôpital universitaire Ibn Al Jazar de Kairouan, sur un homme âgé de 42 ans qui a fait don de ses deux reins et de son cœur à trois patients, en collaboration avec les hôpitaux de Sahloul Sousse, Habib Bourguiba de Sfax, et Charles Nicolle et l’hôpital militaire de Tunis, selon Bouthaina Zannad.

Elle a rappelé qu’au cours du mois dernier, quatre personnes décédées ont fait don de leurs organes en faveur de dix personnes dont la vie a ainsi été sauvée.

Elle a souligné que 50 citoyens ont ajouté le mot « donneur » sur leur carte d’identité nationale lors de la manifestation de sensibilisation organisée par le CNPTO à La Marsa les 18 et 19 octobre 2025, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au don d’organes, célébrée chaque année le 17 octobre.

Elle a rappelé que plus de 1 500 patients sont toujours en attente d’un donneur, tandis que chaque année, près de 50 patients vivent dans l’espoir de bénéficier d’une greffe de foie et 50 autres patients attendent une greffe du cœur.