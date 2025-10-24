Bizerte : 50 ouvriers blessés dans le renversement d’un bus à Mateur

Cinquante ouvriers ont été blessés, à des degrés divers, dans le renversement d’un bus qui les transportait vers leur lieu de travail dans la région de Mateur, relevant du gouvernorat de Bizerte, tard dans la soirée de jeudi.

Les victimes ont été rapidement évacuées vers les hôpitaux les plus proches afin de recevoir les soins nécessaires. Plusieurs d’entre elles ont pu regagner leur domicile après avoir bénéficié des premiers secours.

Selon les premières informations, l’accident serait dû à une perte de contrôle du véhicule par le conducteur, provoquée par la difficulté et l’état glissant de la route. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.