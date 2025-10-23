Bruxelles : la justice belge ordonne la libération de Nizar Trabelsi, arrêté après le 11 septembre

La Cour de cassation de Bruxelles a ordonné la libération du Tunisien Nizar Trabelsi, ancien footballeur professionnel condamné pour des affaires liées au terrorisme, après plusieurs années de détention.

La plus haute juridiction belge a estimé qu’aucun fondement juridique ne justifiait son maintien en détention, rejetant ainsi les recours présentés par les autorités belges qui souhaitaient prolonger son emprisonnement et son expulsion. Arrêté peu après les attentats du 11 septembre 2001, Trabelsi avait été condamné en 2004 à dix ans de prison pour avoir projeté une attaque contre la base militaire de Kleine-Brogel et pour appartenance à Al-Qaïda. Extradé ensuite vers les États-Unis malgré une interdiction émise par la Cour européenne des droits de l’homme, il avait été renvoyé en Belgique en 2024.

Son avocat a indiqué que son client, aujourd’hui en mauvaise santé, espère reconstruire sa vie et retourner un jour en Tunisie, tout en obtenant justice pour ses années de détention jugées illégales. Ce verdict pourrait en effet ouvrir la voie à des demandes de dédommagement pour les périodes d’incarcération non justifiées.