Sidi Bouzid : succès inédit pour une intervention médicale innovante sur la vésicule biliaire

Un véritable exploit médical a été réalisé à l’hôpital universitaire de Sidi Bouzid, où une équipe du service de radiologie a réussi, ce mercredi 22 octobre 2025, la première cholécystostomie scanno-guidée (drainage de la vésicule biliaire sous contrôle du scanner) effectuée dans les régions à priorité sanitaire.

L’intervention, menée sur un patient de 63 ans souffrant d’une cholécystite aiguë compliquée d’un abcès hépatique et d’une septicémie, s’est déroulée avec succès et sans complications grâce à une collaboration exemplaire entre les services de radiologie, de chirurgie générale, d’anesthésie et de réanimation.

Selon le ministère de la Santé, cette réussite illustre le progrès remarquable des services médicaux à Sidi Bouzid et témoigne de la compétence de ses équipes dans l’utilisation des techniques d’imagerie avancées au service des patients des régions intérieures.