Douz, Tozeur, Matmata : le Sud tunisien séduit les voyageurs du monde entier

Le Sud tunisien s’impose de plus en plus comme une destination de choix pour les voyageurs en quête d’évasion, d’authenticité et de beauté naturelle. Entre les dunes infinies du Sahara, les oasis verdoyantes de Tozeur et les villages troglodytes de Matmata, la région dévoile un patrimoine aussi riche que fascinant.

Des sites emblématiques comme Chebika, Ong Jemel ou Chott El Jerid offrent des panoramas à couper le souffle, propices à l’exploration et à la contemplation. À Douz, véritable porte du désert, les visiteurs peuvent vivre l’aventure saharienne à travers des excursions en dromadaire, en quad ou en 4×4, tout en découvrant les traditions locales.

Soutenue par des initiatives hôtelières telles qu’El Mouradi Hotels, qui mise sur un tourisme durable et respectueux de l’environnement, cette région du pays parvient à allier confort, culture et nature. En valorisant ses paysages et son patrimoine, le Sud tunisien confirme son statut de joyau touristique, offrant une expérience immersive et inoubliable au cœur du désert.