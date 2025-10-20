Tunisie : le drapeau national célèbre son 198ᵉ anniversaire

Le drapeau tunisien célèbre aujourd’hui son 198ᵉ anniversaire, symbole éternel d’un peuple fier et d’une nation indépendante. Créé le 20 octobre 1827, il incarne depuis près de deux siècles l’identité et les valeurs de la Tunisie.

Arborant le rouge du courage et du sacrifice, le blanc de la paix et de la pureté, ainsi que le croissant et l’étoile, signes de foi et d’unité, il raconte à lui seul l’histoire d’un pays résilient.

En ce jour commémoratif, un hommage particulier est rendu aux martyrs qui ont offert leur vie pour que ce drapeau continue de flotter haut, rappelant à chaque génération le prix de la liberté et la dignité de la patrie.