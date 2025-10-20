Football – Ligue 2 (6e journée) : Le programme

Programme des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues les 25, 26 et 27 octobre courant (Tous les matchs à partir de 14h30):

POULE A

Samedi 25 octobre

A Manzel Bourguiba:

SAM Bourguiba – CS Chebba

A Hammam-Sousse:

ESH Sousse – BS Bouhajla

A Mahdia:

EM Mahdia – CS Msaken

A Sfax (2 mar):

CO Kerkennah – AS Agareb

A Tataouine:

US Tataouine – AS Mégrine

Lundi 27 octobre

A Ben Arous:

SC Ben Arous – US Bousalem

Stade à déterminer:

CSH Lif – Sfax RS

POULE B

Dimanche 26 octobre

A l’Ariana:

AS Ariana – CS Rediaef

A Korba:

CS Korba – Kalaa sport

A Jendouba:

Jendouba sport – US ksour Essef

A Moknine:

SC Moknine – AS Kasserine

A Sidi Bouzid:

O. Sidi Bouzid – S. Gabésien

A Bouchemma:

ES Bouchemma – AS Jelma

A Gafsa:

EGS Gafsa – CS Sakiet Eddaier