Football – Ligue 2 (6e journée) : Le programme

Programme des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues les 25, 26 et 27 octobre courant (Tous les matchs à partir de 14h30):
POULE A
Samedi 25 octobre
A Manzel Bourguiba:
SAM Bourguiba – CS Chebba
A Hammam-Sousse:
ESH Sousse – BS Bouhajla
A Mahdia:
EM Mahdia – CS Msaken
A Sfax (2 mar):
CO Kerkennah – AS Agareb
A Tataouine:
US Tataouine – AS Mégrine
Lundi 27 octobre
A Ben Arous:
SC Ben Arous – US Bousalem
Stade à déterminer:
CSH Lif – Sfax RS
POULE B
Dimanche 26 octobre
A l’Ariana:
AS Ariana – CS Rediaef
A Korba:
CS Korba – Kalaa sport
A Jendouba:
Jendouba sport – US ksour Essef
A Moknine:
SC Moknine – AS Kasserine
A Sidi Bouzid:
O. Sidi Bouzid – S. Gabésien
A Bouchemma:
ES Bouchemma – AS Jelma
A Gafsa:
EGS Gafsa – CS Sakiet Eddaier