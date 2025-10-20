Béja : succès populaire pour la 11ᵉ édition du Festival du Kaki à Ouechtata

La ville d’Ouechtata, située dans la délégation de Nefza au gouvernorat de Béja, a vibré ce week-end au rythme de la 11ᵉ édition du Festival du Kaki, un événement devenu incontournable dans la région.

Pendant trois jours, les visiteurs ont pu découvrir un programme riche mêlant expositions, artisanat local et spectacles équestres, dans une ambiance conviviale célébrant le terroir. Ce festival, qui vise à rapprocher producteurs et consommateurs, met en lumière la réussite agricole de la région où la culture du kaki connaît une expansion remarquable.

De plus en plus prisé à l’échelle nationale, ce fruit contribue désormais au développement économique et touristique d’Ouechtata, affirmant ainsi son rôle dans la valorisation des richesses agricoles tunisiennes.