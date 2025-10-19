L’institut national de neurologie Mongi Ben Hamida organise jeudi, 30 octobre 2025, une journée porte-ouverte pour le dépistage précoce de l’hypertension et le diabète.

Cet évenement s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC), célébrée le 29 octobre de chaque année.

Cette journée a pour objectif de sensibiliser à la nécessité du dépistage précoce des maladies chroniques en vue de se protéger des AVC.

Le programme de la journée comporte des consultations pour dépister les maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension afin de renforcer la sensibilisation concernant les moyens préventifs comme la consultation médicale, l’exercice physique quotidien, le traitement de l’hypertension en plus d’éviter de fumer.

A noter que le slogan de la journée mondiale de l’AVC, pour cette année, s’intitule “Chaque minute compte”.