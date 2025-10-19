Sfax : première en Tunisie, deux opérations réussies avec la technique japonaise « Ozaki »

Le service de chirurgie cardiaque et vasculaire de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax a réalisé, le lundi 13 octobre 2025, une avancée médicale majeure en réussissant les deux premières interventions de remplacement de la valve aortique selon la technique japonaise « Ozaki ».

Une première en Tunisie et au Maghreb. Cette méthode innovante consiste à remplacer la valve aortique par un tissu autologue prélevé sur le péricarde du patient, façonné sur mesure selon des critères précis. Elle offre de nombreux avantages, notamment une performance hémodynamique optimale, l’absence de recours aux anticoagulants ou aux matériaux synthétiques, ainsi qu’un coût réduit et une durabilité accrue. Cet exploit illustre la volonté du corps médical à Sfax de suivre les avancées scientifiques les plus récentes et de renforcer la qualité des soins prodigués dans les établissements publics de santé.