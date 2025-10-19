Nantes – Lille : Sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Le FC Nantes accueille le LOSC Lille, dimanche 19 octobre à 20h45, pour la 8ᵉ journée de Ligue 1. Un duel entre deux équipes aux trajectoires opposées : les Canaris cherchent à enrayer une série négative, tandis que les Dogues veulent prolonger leur bonne dynamique européenne.

Nantes en quête d’un second souffle

Avec une seule victoire en sept matchs, Nantes traverse un début de saison délicat. L’équipe de Luis Castro, 15ᵉ au classement et à égalité de points avec le barragiste, peine à convertir ses efforts en succès. Ses récents résultats (2-2 à Rennes, 2-2 à Toulouse, 0-0 à Brest) témoignent d’une certaine fragilité défensive mais aussi d’un potentiel encore inconstant. Une victoire à domicile permettrait aux Jaune et Vert de se donner un peu d’air dans la course au maintien.

Lille sur la lancée européenne

De son côté, Lille espère transformer ses bonnes performances continentales en points en championnat. Après deux succès en Ligue Europa (2-1 contre Brann, 1-0 face à l’AS Rome) et un nul prometteur contre le PSG (1-1), le LOSC semble retrouver de la confiance. Les hommes de Paulo Fonseca, actuellement 7ᵉ, n’ont toutefois plus gagné en Ligue 1 depuis un mois et viseront un succès à Nantes pour recoller au haut du tableau.

📺 Diffusion : Nantes – Lille, dimanche 19 octobre à 20h45, en direct sur Ligue 1+.